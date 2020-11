Weiterlesen

Bisher nutzten die Stadtwerke Schwäbisch Hall eine zentrale IT-Umgebung, die seit rund fünf Jahren in Betrieb war. Für die Erbringung der internen IT Services ist diese gut geeignet. Für die Services, die das Unternehmen als Provider zur Verfügung stellte, war sie allerdings nicht flexibel genug. Denn das Geschäft unterliegt starken Schwankungen und lässt sich nicht vorherberechnen. In Stoßzeiten bestellen viele Kunden neue Services, danach geht das Volumen wieder zurück. Dabei müssen die Stadtwerke in der Lage sein, die gewünschten Services schnell bereitzustellen und Angebote realistisch zu kalkulieren. Mark Käpplinger, Abteilungsleiter Informationstechnik, Stadtwerke Schwäbisch Hall, erklärt: „Mit unserer zentralen, statischen IT-Umgebung waren wir nicht agil genug. Deshalb wollten wir den Service-Bereich auf ein flexibleres Infrastruktur-Modell umstellen, das sowohl nach oben als auch nach unten skalierbar ist und eine transparente, ressourcengenaue Abrechnung ermöglicht.“ Die internen IT-Aufgaben sollten dagegen weiterhin in der bestehenden, zentralen Umgebung bleiben.

Zunächst verglichen die Stadtwerke verschiedene Angebote, darunter neben reinen Infrastrukturlösungen auch Public-Cloud- und Managed-Private-Cloud-Angebote. Die Public Cloud schied schnell aus, weil sie die Komplexität erhöht hätte und in Bezug auf den Datenschutz problematisch war. Zudem war sie auch teurer als eine Managed Private Cloud. Am Ende fiel die Entscheidung auf vPack von Axians, weil das Angebot mit seiner hohen Flexibilität punkten konnte und sich in die bestehende IT-Umgebung integrieren ließ. Außerdem hatten die Stadtwerke bereits in anderen Projekten erfolgreich mit Axians zusammengearbeitet. Dadurch konnten sie jetzt alle Managed Services aus einer Hand beziehen und profitierten von kurzen Abstimmungswegen.

Zur Referenz